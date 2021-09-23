"Красивый лозунг, пользы ноль". Кулеба против разрыва дипломатических отношений с Россией

Нет смысла и пользы расторгать дипломатические отношения со страной-агрессором Россией из-за "выборов" в нелегитимную Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, чье общение с журналистами показал канал Дом.

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По словам министра, он – "за резкие шаги", но "резкость должна быть умной, продуманной и своевременной". Другими словами, объяснил Кулеба, он считает, что разрывать дипотношения с РФ "нужно было в 2014 году" – когда войска оккупантов вторглись в Украину.

"Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипотношений – это высшая мера наказания", – отметил глава МИД.

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Он посетовал, что эта тема постоянно крутится в украинских СМИ в той или иной форме, но, говорит, "это риторика, далекая от реальной политики".

"Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически, де-факто нет, если кто-то этого не заметил. А идти сейчас просто так устраивать шоу и их разрывать – это не разумный шаг", – подытожил Кулеба.

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Евгений Пилипенко

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