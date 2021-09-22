Кулеба: Пока не можем остановить РФ – это реальность. Привлечем ее к ответственности позже
Сейчас Украина не в состоянии остановить действия России на временно оккупированных территориях, но в конечном итоге страну-агрессора привлекут к ответственности за все преступления. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя "выборы" РФ в захваченном украинском Крыму, передает Укринформ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, Кулеба подчеркнул, что Россия грубо нарушила международное право, когда провела "выборы" на оккупированных территориях. Министр назвал их "бутафорией, которая направлена лишь на показательную легитимизацию и демонстрацию политической силы на этих территориях".
"Сейчас мы не можем остановить Россию – это суровая реальность жизни, но идет фиксация доказательств совершения преступления Россией на оккупированных территориях", – подчеркнул он.
Глава МИД добавил, что Украина "политически и юридически" фиксирует все факты нарушений РФ. И эти доказательства станут основой для привлечения России к политической и юридической ответственности в будущем, резюмировал он.
- 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. На них впервые с 1993 года не присутствовали наблюдатели ОБСЕ.
- МИД призвал мировое сообщество не признавать "выборы" на оккупированных территориях Украины и считать созданную таким образом Госдуму РФ нелегитимной.
Читайте также: "Россия ищет холодной войны". Кулеба отреагировал на речь Байдена в ООН
Комментарии