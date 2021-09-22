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"Россия ищет холодную войну". Кулеба отреагировал на речь Байдена в ООН

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 07:11
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Нежелание США развязывать новую холодную войну – похвально, но есть страны, в том числе Россия, которые ищут эту войну. Об этом в комментарии каналу Дом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя речь президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН.

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Кулебу попросили прокомментировать тезис Байдена, что большие страны не должны угнетать маленькие, а также должны выступать против новой холодной войны.

"Нежелание развязывать очередную холодную войну – очень похвально для США. Но есть такие государства, в том числе РФ, которые ищут этой войны", – ответил глава МИД.

По его словам Кулебы, вопрос не заключается в том, что не будут делать США инициативно. Вопрос в том – что США будут делать, чтобы другие страны не развязывали холодные и горячие войны.

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Марк Сировой
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