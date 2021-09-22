"Россия ищет холодную войну". Кулеба отреагировал на речь Байдена в ООН
Нежелание США развязывать новую холодную войну – похвально, но есть страны, в том числе Россия, которые ищут эту войну. Об этом в комментарии каналу Дом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя речь президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН.
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Кулебу попросили прокомментировать тезис Байдена, что большие страны не должны угнетать маленькие, а также должны выступать против новой холодной войны.
"Нежелание развязывать очередную холодную войну – очень похвально для США. Но есть такие государства, в том числе РФ, которые ищут этой войны", – ответил глава МИД.
По его словам Кулебы, вопрос не заключается в том, что не будут делать США инициативно. Вопрос в том – что США будут делать, чтобы другие страны не развязывали холодные и горячие войны.
- 21-22 сентября 2021 года президент Владимир Зеленский во главе украинской делегации с главой МИД посещает США ради участия в 76-й сессии ГА ООН. Это второй за месяц визит Зеленского в США. У президента был запланирован ряд встреч, в том числе – с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
- Кулеба заявил, что красная нить визита Зеленского на Генассамблею – тема деоккупации Крыма.
- Зеленский заявил, что цель визита – не просто говорить о деоккупации захваченных Россией украинских территорий, "но и требовать соответствующих действий".
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