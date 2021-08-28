Между Украиной и Талибаном не может быть дипломатических отношений – Кулеба
Отношений между Украиной и Талибаном нет и быть не может, заявил в эфире телеканала Украина 24 глава МИД Дмитрий Кулеба.
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"Сейчас отношений с талибами нет и быть не может, потому что большинством стран мира эта организация признана террористической. Мы не поддерживаем дипломатических связей с ними", – заявил Кулеба.
По его словам, есть рабочие каналы, по которым решаются вопросы эвакуации украинцев из Афганистана, но это никаким образом не говорит о международном признании.
После того, как 31 августа завершится выход американских войск из Афганистана, по вопросам эвакуации украинцев придется взаимодействовать с талибами или со странами-посредниками, отметил Кулеба. Пока нет понимания, будут ли талибы сами управлять аэропортом Кабула, или они передадут кому-то управление.
- 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек.
- 21 августа из Кабула вылетел второй украинский самолет с эвакуированными, а 23 августа – третий.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 100 человек, в том числе американские военные. Ответственность за взрыв взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство. Президент США Джо Байден пообещал наказать террористов.
- В Афганистане остаются чуть более 230 граждан Украины и их родственников.
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