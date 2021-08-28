Между Украиной и Талибаном не может быть дипломатических отношений – Кулеба

Отношений между Украиной и Талибаном нет и быть не может, заявил в эфире телеканала Украина 24 глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Сейчас отношений с талибами нет и быть не может, потому что большинством стран мира эта организация признана террористической. Мы не поддерживаем дипломатических связей с ними", – заявил Кулеба.

По его словам, есть рабочие каналы, по которым решаются вопросы эвакуации украинцев из Афганистана, но это никаким образом не говорит о международном признании.

После того, как 31 августа завершится выход американских войск из Афганистана, по вопросам эвакуации украинцев придется взаимодействовать с талибами или со странами-посредниками, отметил Кулеба. Пока нет понимания, будут ли талибы сами управлять аэропортом Кабула, или они передадут кому-то управление.

Денис Юдин

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