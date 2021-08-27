Теракт у аэропорта Кабула. Число жертв возросло до 170, погибли 13 американских военных

Число жертв вчерашнего теракта возле аэропорта Кабула возросло до 170, подавляющее большинство погибших – афганцы. Также погибли 13 американских военных, заявил в комментарии CBS News официальный представитель Минздрава Афганистана.

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По последним данным, в результате теракта у аэропорта Кабула погибли не менее 170 человек, большинство из них – жители Афганистана.

Также среди погибших – 13 американских военных, 10 из них были морскими пехотинцами, еще 18 солдат США ранены. Это был самый смертоносный день для американских войск в Афганистане за десятилетие, отмечают журналисты.

Сообщается, что несмотря на вчерашний теракт, сегодня эвакуация из Афганистана возобновилась. Отчаявшиеся люди собираются в аэропорту в надежде на побег из страны, игнорируя угрозу новых атак террористической организации Исламское государство и предупреждения захвативших власть в Афганистане талибов, пишут в издании.

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Марк Сировой

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