Теракт у аэропорта Кабула. Число жертв возросло до 170, погибли 13 американских военных
Число жертв вчерашнего теракта возле аэропорта Кабула возросло до 170, подавляющее большинство погибших – афганцы. Также погибли 13 американских военных, заявил в комментарии CBS News официальный представитель Минздрава Афганистана.
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По последним данным, в результате теракта у аэропорта Кабула погибли не менее 170 человек, большинство из них – жители Афганистана.
Также среди погибших – 13 американских военных, 10 из них были морскими пехотинцами, еще 18 солдат США ранены. Это был самый смертоносный день для американских войск в Афганистане за десятилетие, отмечают журналисты.
Сообщается, что несмотря на вчерашний теракт, сегодня эвакуация из Афганистана возобновилась. Отчаявшиеся люди собираются в аэропорту в надежде на побег из страны, игнорируя угрозу новых атак террористической организации Исламское государство и предупреждения захвативших власть в Афганистане талибов, пишут в издании.
- В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого радикальное исламистское движение Талибан начало активное наступление на правительственные войска и к середине августа захватило почти всю страну, в том числе столицу – Кабул.
- Западные страны эвакуируют из аэропорта Кабула своих граждан, персонал и сотрудничавших с ними афганцев. Тысячи других жителей Афганистана также пытались попасть на самолеты. Самые отчаянные пытались улететь снаружи самолета.
- 25 августа сообщалось, что Талибан перекрыл дороги в аэропорт Кабула для граждан Афганистана. Талибы заявили, что нельзя вывозить из страны специалистов, медиков и инженеров.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошла серия взрывов, погибли более 100 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракты взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство. Президент США Джо Байден пообещал наказать террористов.
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