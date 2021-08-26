В Кабуле в результате терактов погибли минимум 60 человек – BBC

В Пентагоне подтвердили, что среди американских военных и местных жителей есть погибшие. Точное число не назвали. BBC со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника, сообщает о как минимум 60 погибших и 140 раненых.

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Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби написал в Twitter, что погибли несколько американцев и местных. Он подтвердил, что еще один взрыв прогремел в отеле Baron "или рядом с ним".

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает о четверых погибших американских военных и по меньшей мере 60 афганцах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что операция по эвакуации британских и афганских граждан будет продолжена, несмотря на взрывы.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что те, кто не смог улететь из Кабула, не будут забыты, добавив, что министерство иностранных дел Германии все еще ведет переговоры с талибами, сообщает CNN.

Сегодня возле аэропорта Кабула, где собрались местные жители, желающие покинуть страну, прогремел взрыв. Еще один взрыв произошел возле отеля Baron. Официальный представитель США сообщил Reuters, что взрыв был осуществлен террористом-смертником.

Вадим Ребрина

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