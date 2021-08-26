Возле аэропорта Кабула прогремел взрыв

Возле аэропорта Кабула произошел взрыв. О жертвах информации пока нет, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", – написал он в Twitter.

По информации BBC, взрыв произошел у места, где базируются британские войска.

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте.

Официальный представитель США сообщил Reuters, что взрыв был осуществлен террористом-смертником.

Источник в Министерстве обороны Великобритании сказал BBC: "У нас нет данных о жертвах среди британских военных, пока рано говорить об этом наверняка".

Вадим Ребрина

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