Возле аэропорта Кабула прогремел взрыв
Возле аэропорта Кабула произошел взрыв. О жертвах информации пока нет, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", – написал он в Twitter.
По информации BBC, взрыв произошел у места, где базируются британские войска.
Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте.
Официальный представитель США сообщил Reuters, что взрыв был осуществлен террористом-смертником.
Источник в Министерстве обороны Великобритании сказал BBC: "У нас нет данных о жертвах среди британских военных, пока рано говорить об этом наверняка".
- 15 августа талибы без боя взяли Кабул. Тысячи местных заполонили аэропорт столицы Афганистана, откуда западные страны эвакуировали дипломатический персонал. Самые отчаянные афганцы пытались улететь снаружи самолета.
- 25 августа сообщалось, что Талибан перекрыл дороги в аэропорт Кабула для граждан Афганистана.
- Сегодня США, Австралия и Великобритания призвали людей держаться подальше от аэропорта из-за угрозы теракта. Однако многие продолжали стоять у ворот.
Комментарии