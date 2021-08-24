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Страны G7 сказали, от чего зависит признание легитимности власти Талибана в Афганистане

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 21:27
Страны G7 сказали, от чего зависит признание легитимности власти Талибана в Афганистане - Фото
Борис Джонсон (фото - EPA)

Легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане. Об этом говорится в заявлении лидеров G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании. 

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Лидеры Большой семерки отметили, что любое будущее афганское правительство должно соблюдать международные обязательства Афганистана по защите от терроризма; защищать права человека всех афганцев, особенно женщин, детей, а также этнических и религиозных меньшинств; поддерживать верховенство закона; разрешить беспрепятственный и безоговорочный гуманитарный доступ в страну; эффективно противодействовать торговле людьми и наркотиками.

В заявлении говорится, что G7 будет способствовать доступу гуманитарной помощи в регион.

Первоочередной задачей названо обеспечение безопасной эвакуации граждан стран-членов G7 и тех афганцев, которые сотрудничали с ними, а также обеспечение дальнейшей безопасной эмиграции из Афганистана. Сказано, что G7 будет сотрудничать в этом с другими странами региона.

Лидеры стран Большой семерки отметили, что будут "судить афганские стороны по их действиям, а не по словам".

"В частности, мы подтверждаем, что "Талибан" будет нести ответственность за свои действия по предотвращению терроризма, действия в области прав человека, в частности прав женщин, девочек и меньшинств, и за достижение всеобъемлющего политического урегулирования в Афганистане", – говорится в заявлении.

Легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от подхода, который оно принимает сейчас для выполнения своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане, подчеркнули лидеры G7.

По сообщению Reuters, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после виртуальной встречи G7 заявил, что условием номер один является то, что боевики должны разрешить безопасный выход афганцам, желающим покинуть страну, и после 31 августа.

  • Тысячи афганцев по-прежнему собираются в аэропорту Кабула, надеясь покинуть страну до 31 августа. Это крайний срок, установленный президентом США Джо Байденом для того, чтобы американские войска покинули Афганистан.
  • Великобритания, Франция и Германия попросили о продлении. Талибан предупредил о последствиях, если Байден это сделает.

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Вадим Ребрина
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Афганистан g7 Борис Джонсон талибан
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