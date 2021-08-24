Талибы в Афганистане расстреливают бывших силовиков и гражданских – ООН

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщения о проведении талибами казней в Афганистане "заслуживают доверия". Об этом сообщает BBC.

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По словам представителя ООН, боевики расстреливают бывших силовиков и гражданских лиц.

Сообщалось также о других нарушениях прав, включая ограничения в отношении женщин и вербовку детей-солдат, сообщила Бачелет Совету ООН по правам человека.

Она говорит, что права женщин – это "основная красная линия", и призвала государства-члены ООН создать специальный орган для мониторинга прав человека в Афганистане.

Тысячи афганцев по-прежнему собираются в аэропорту Кабула, надеясь покинуть страну до 31 августа. Это крайний срок, установленный президентом США Джо Байденом для того, чтобы американские войска покинули Афганистан.

Великобритания, Франция и Германия попросили о продлении.

Однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что Байден вряд ли сдвинет крайний срок. Талибан предупредил о последствиях, если он это сделает.

По словам официальных лиц, за последние 10 дней из Афганистана по воздуху вывезено около 50 000 человек – афганцев и иностранцев.

Министры правительства Великобритании заявляют, что без США, которые в настоящее время охраняют и эксплуатируют международный аэропорт Кабула, эвакуация не может продолжаться.

Тысячи людей все еще ждут возможности покинуть Афганистан.

Между тем, глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) провел секретную встречу в Кабуле с основателем Талибана муллой Барадаром, сообщает Washington Post.

В случае подтверждения, это будет первая встреча на высшем уровне между США и Талибаном с момента падения Кабула и свержения правительства, поддерживаемого США.

Вадим Ребрина

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