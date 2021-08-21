Военный самолет с украинцами вылетел из Кабула – Генштаб

Самолет с украинцами вылетел из Кабула сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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По информации Генштаба, на 10:00 Ил-76МД ВВС Украины находился на аэродроме Исламабада в Пакистане.

Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется.

15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.

Денис Юдин

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