Военный самолет с украинцами вылетел из Кабула – Генштаб
21.08.2021, 12:00
Украинский самолет в Пакистане перед вылетом в Кабул (Фото – пресс-служба Генштаба)
Самолет с украинцами вылетел из Кабула сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
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По информации Генштаба, на 10:00 Ил-76МД ВВС Украины находился на аэродроме Исламабада в Пакистане.
Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется.
- 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.
- Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
- Тем же утром из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек.
- Вчера, 20 августа, стало известно, что еще один рейс с украинскими гражданами пока не может вылететь из Кабула.
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