Украинцев из Кабула пока не могут эвакуировать, рейс уже несколько раз переносили – Кулеба
Украинские дипломаты сталкиваются с трудностями, связанными с эвакуацией украинских граждан из Кабула – рейсы в Украину уже несколько раз переносили. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.
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Министр не смог назвать дату отлета следующего эвакуационного рейса из Афганистана.
"Если честно, то (рейс – ред.) уже несколько раз переносили. Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, из соображений безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию. У меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим", – сказал Кулеба.
По его словам, приоритет №1 при эвакуации составляют граждане Украины.
- Утром 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек. Вечером в тот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что из Кабула не может вылететь другой самолет с украинцами.
- 17 августа выяснилось, что талибы заблокировали 12 украинцев на военной базе в Афганистане. МИД о них знает и говорит, что всего из страны хотят вылететь около 120 граждан Украины.
- Министерство обороны Украины отправило самолет в захваченный талибами Афганистан. Сейчас для эвакуации украинцев необходимо решить три задачи, говорят в МИД.
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