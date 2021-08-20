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Украинцев из Кабула пока не могут эвакуировать, рейс уже несколько раз переносили – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 15:54
Украинцев из Кабула пока не могут эвакуировать, рейс уже несколько раз переносили – Кулеба - Фото
Аэропорт в Кабуле (Фото - ЕРА)

Украинские дипломаты сталкиваются с трудностями, связанными с эвакуацией украинских граждан из Кабула – рейсы в Украину уже несколько раз переносили. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

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Министр не смог назвать дату отлета следующего эвакуационного рейса из Афганистана.

"Если честно, то (рейс – ред.) уже несколько раз переносили. Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, из соображений безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию. У меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим", – сказал Кулеба.

По его словам, приоритет №1 при эвакуации составляют граждане Украины.

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Станислав Стороженко
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МИД эвакуация Афганистан Кабул талибан дмитрий кулеба
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