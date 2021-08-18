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Минобороны отправило самолет в Афганистан. Для эвакуации украинцев надо решить три задачи

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 12:09
Минобороны отправило самолет в Афганистан. Для эвакуации украинцев надо решить три задачи - Фото
Аэропорт Кабула, Афганистан (фото - ЕРА)

Министерство обороны Украины отправило самолет в захваченный талибами Афганистан. Сейчас для эвакуации украинцев необходимо решить три задачи, сообщил LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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По его словам, более 150 украинцев, членов их семей и других украинцев попросили об эвакуации из Афганистана. МИД отрабатывает два плана:

– эвакуация на самолете, который уже стоит в аэропорту Кабула;

– эвакуация на самолете Минобороны, который сегодня улетел из Киева.

Николенко отмечает, что для эвакуации украинским дипломатам надо решить три задачи:

1. Обеспечить безопасный коридор в аэропорт. По его словам, ситуация в аэропорту Кабула остается частично неконтролируемой: часть аэропорта закрыта, часть контролируется иностранными военными, на подъездах установлен ряд блокпостов.

2. Обеспечить безопасную посадку на самолет и его техническую подготовку. "Все мы видели кадры, какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолеты", – сказал Николенко, отметив, что есть проблемы и у обслуживающих компаний, прежде всего по вопросам заправки топливом.

3. Получить разрешение на взлет и безопасный выход самолета из Афганистана.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы", – подчеркнул спикер МИД.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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МИД самолет эвакуация украинцы минобороны Афганистан Кабул талибан
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