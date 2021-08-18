Минобороны отправило самолет в Афганистан. Для эвакуации украинцев надо решить три задачи
Министерство обороны Украины отправило самолет в захваченный талибами Афганистан. Сейчас для эвакуации украинцев необходимо решить три задачи, сообщил LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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По его словам, более 150 украинцев, членов их семей и других украинцев попросили об эвакуации из Афганистана. МИД отрабатывает два плана:
– эвакуация на самолете, который уже стоит в аэропорту Кабула;
– эвакуация на самолете Минобороны, который сегодня улетел из Киева.
Николенко отмечает, что для эвакуации украинским дипломатам надо решить три задачи:
1. Обеспечить безопасный коридор в аэропорт. По его словам, ситуация в аэропорту Кабула остается частично неконтролируемой: часть аэропорта закрыта, часть контролируется иностранными военными, на подъездах установлен ряд блокпостов.
2. Обеспечить безопасную посадку на самолет и его техническую подготовку. "Все мы видели кадры, какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолеты", – сказал Николенко, отметив, что есть проблемы и у обслуживающих компаний, прежде всего по вопросам заправки топливом.
3. Получить разрешение на взлет и безопасный выход самолета из Афганистана.
"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы", – подчеркнул спикер МИД.
- 15 августа талибы без боя взяли Кабул. Тысячи местных заполнили аэропорт столицы Афганистана, откуда западные страны эвакуировали дипломатический персонал. Самые отчаянные пытались улететь снаружи самолета.
- Утром 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек. Вечером в тот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что из Кабула не может вылететь другой самолет с украинцами.
- 17 августа выяснилось, что талибы заблокировали 12 украинцев на военной базе в Афганистане. МИД о них знает и говорит, что всего из страны хотят вылететь около 120 граждан Украины.
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