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"Проявляют себя лидерами". Кулеба позвонил украинцам, заблокированным на базе в Кабуле

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 10:48
Дмитрий Кулеба (фото - Dmytro Kuleba, Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позвонил украинцам, которые оказались заблокированными на военной базе у Кабула после захвата Афганистана боевиками радикального исламистского движения Талибан. Об этом он написал в Facebook.

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Кулеба говорит, что общался с одним из 12 украинцев, которые заблокированы талибами на базе в Афганистане. "Мы договорились полностью координировать наши общие действия", – написал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что украинцев на базе не бросили, с ними с самого начала кризиса поддерживает связь посольство Украины в Таджикистане. Прямой угрозы их жизни и безопасности нет, заверяет министр.

Кулеба также отметил, что заблокированные на базе украинцы – бывшие военные, которые работают в Кабуле как частные лица по международному контракту с субконтрактором ООН.

По его словам, вместе с ними на базе находятся сотни людей с гражданством разных стран. "Украинцы – молодцы. Проявляют себя организовано, дисциплинировано и как лидеры", – пишет дипломат.

Однако просто так взять и выйти с базы – невозможно, говорит Кулеба. "Нужен коридор…Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-то запугиваний", – объяснил ситуацию глава МИД.

Он добавил, что украинцев вывезут из Афганистана либо МИД, либо компании, на которые они и другие иностранцы работали. "При любом сценарии мы будем оказывать полную поддержку", – подчеркнул Кулеба.

ДОПОЛНЕНО В 11:02. LIGA.net тоже пообщалась с украинцем заблокированным на базе, который пожелал сохранить анонимность.

Он говорит, что всего на базе находятся 400 человек, переговоры продолжаются медленно, но есть развитие. По мнению собеседника, много сейчас делают Украина и Румыния.

Марк Сировой
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эвакуация украинцы Афганистан Кабул талибан военная база дмитрий кулеба
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