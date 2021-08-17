"Талибы прогнали старую охрану". На военной базе в Афганистане заблокированы украинцы
На военной базе в Афганистане оказались заблокированными украинцы, которые работали по частному военному контракту. Предложенная эвакуация через Пакистан сейчас для них неосуществима. Об этом на условиях анонимности рассказал LIGA.net один из украинцев, который находится на этой базе.
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По его словам, сейчас на базе находятся 12 украинцев, есть также заблокированные украинцы на других базах.
"Они (талибы, – ред.) пришли, сказали отдавать оружие. Мы сказали, что пока мы тут оружие отдавать не будем. Они нашу старую охрану прогнали, сами стали вместо нее", – рассказывает о событиях на своей базе собеседник LIGA.net.
Сейчас талибы не выпускают украинцев с базы, хотя должны были, говорит собеседник.
По его словам, заблокированные на базе украинцы вчера обратились в Министерство иностранных дел и к военному атташе с просьбой об эвакуации. "Вчера общались, наши должны выслать Ил на Пакистан, но нам предложили своим ходом до Пакистана добраться", - говорит собеседник
Однако, по его словам, сейчас украинцы не могут самостоятельно добраться до Пакистана. "Мы со своей базы не можем выехать и до аэропорта проехать три километра. Как бы за Пакистан и говорить нечего", – объясняет он.
Спикер МИД Олег Николенко в комментарии LIGA.net сказал, что всего из Афганистана хотят эвакуироваться 120 украинцев. Это – украинцы афганского происхождения и люди, которые работают по частным контрактам.
По словам Николенко, сейчас в аэропорту Кабула находится самолет для их эвакуации. Однако в Афганистане запретили полеты гражданских суден (разрешения выдаются лишь военным), а ситуация в аэропорту Кабула остается неконтролируемой.
Николенко говорит, что сейчас параллельно отрабатываются и другие варианты эвакуации.
"Приоритет номер один – безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", – подытожил он.
- 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.
- Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
- Утром 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек. Вечером в тот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что из Кабула не может вылететь другой самолет с украинцами.
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