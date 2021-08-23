Из Кабула вылетел третий украинский самолет с эвакуированными – Кулеба
23.08.2021, 13:55
Украинский самолет в Пакистане перед вылетом в Кабул (Фото – пресс-служба Генштаба)
Из Кабула вылетел третий украинский самолет, на борту более 100 граждан, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба сегодня во время саммита Крымской платформы.
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По словам Кулебы, на борту вылетевшего из Афганистана самолета находятся более 100 человек, и что Украина хотела бы, чтобы другие страны тоже эвакуировали своих граждан и афганцев, которые находятся в опасности.
Кулеба не уточнил, сколько украинцев находится на борту самолета. LIGA.net обратилась в МИД за комментарием.
- 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
- Тем же утром из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек.
- 21 августа из Кабула вылетел второй украинский самолет с эвакуированными.
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