"Нуланд помогла". Кулеба рассказал о сложностях эвакуации украинцев из Афганистана
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о сложностях эвакуации украинцев из Афганистана. По словам министра, "дела пошли намного лучше" после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом он написал в своем Facebook.
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По словам Кулебы, украинский МИД весь вчерашний день, всю ночь и все утро 23 августа работал над третьим эвакуационным рейсом из Кабула.
"На каждые десять проблем, которые мы решали, появлялись еще больше новых проблем. Хочу поблагодарить США – после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в субботу дела в Кабуле пошли намного лучше", – написал он.
Кулеба сообщил, что в Афганистане остались еще 50 украинцев, МИД работает над операцией по эвакуации.
Он также отметил, что если бы людей не эвакуировали сейчас, сколько пришлось бы еще ждать – неизвестно.
"Нас официально предупредили, что если вылет не состоится в течение часа, то придется ждать неизвестно сколько дней", – сообщил министр.
По словам Кулебы, через час после вылета самолета с украинцами на борту аэропорт Кабула прекратил все рейсы – украинский самолет был последним вылетевшим сегодня.
- 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
- Тем же утром из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек.
- 21 августа из Кабула вылетел второй украинский самолет с эвакуированными, а 23 августа – третий.
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