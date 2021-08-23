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"Нуланд помогла". Кулеба рассказал о сложностях эвакуации украинцев из Афганистана

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 18:58
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о сложностях эвакуации украинцев из Афганистана. По словам министра, "дела пошли намного лучше" после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом он написал в своем Facebook.

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По словам Кулебы, украинский МИД весь вчерашний день, всю ночь и все утро 23 августа работал над третьим эвакуационным рейсом из Кабула.

"На каждые десять проблем, которые мы решали, появлялись еще больше новых проблем. Хочу поблагодарить США – после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в субботу дела в Кабуле пошли намного лучше", – написал он.

Кулеба сообщил, что в Афганистане остались еще 50 украинцев, МИД работает над операцией по эвакуации.

Он также отметил, что если бы людей не эвакуировали сейчас, сколько пришлось бы еще ждать – неизвестно.

"Нас официально предупредили, что если вылет не состоится в течение часа, то придется ждать неизвестно сколько дней", – сообщил министр.

По словам Кулебы, через час после вылета самолета с украинцами на борту аэропорт Кабула прекратил все рейсы – украинский самолет был последним вылетевшим сегодня.

  • 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
  • Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
Оксана Житнюк
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эвакуация Афганистан Кабул дмитрий кулеба виктория нуланд
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