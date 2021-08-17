Талибан обещает пустить женщин во власть "в соответствии с исламским правом"
В исламистском движении Талибан заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом". Об этом пишет AP.
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Агентство отмечает, что талибы пытаются изобразить себя более умеренными, чем в конце 1990-х годов, когда они установили ультраконсервативное правление со строгим ограничением прав женщин и публичными казнями, включая забивание камнями. Но многие афганцы по-прежнему настроены скептически, пишет AP.
Член комиссии Талибана по культуре Энамуллы Самангани назвал женщин "главными жертвами более чем 40-летнего кризиса в Афганистане".
"Исламский Эмират Афганистан больше не хочет, чтобы женщины становились жертвами. Исламский Эмират Афганистан готов предоставить женщинам среду для работы и учебы, а также обеспечить присутствие женщин в различных (государственных) структурах в соответствии с исламским правом и с нашими культурными ценностями", – сказал представитель талибов.
При этом он не пояснил, что означает фраза "в соответствии с исламским правом и в соответствии с нашими культурными ценностями". Однако добавил, что "все стороны должны присоединиться" к правительству.
Во время предыдущего правления Талибана афганские женщины не имели фактически никаких прав и были полностью привязаны к дому.
Сегодня телеведущая частной афганской телекомпании TOLO взяла интервью у официального представителя Талибана перед камерой в студии. Раньше такое было немыслимо, отмечает агентство.
Руперт Колвилл, представитель верховного комиссара ООН по правам человека, разделяет скептицизм многих афганцев по поводу якобы либерализации Талибана.
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