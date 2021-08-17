Талибан обещает пустить женщин во власть "в соответствии с исламским правом"

В исламистском движении Талибан заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом". Об этом пишет AP.

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Агентство отмечает, что талибы пытаются изобразить себя более умеренными, чем в конце 1990-х годов, когда они установили ультраконсервативное правление со строгим ограничением прав женщин и публичными казнями, включая забивание камнями. Но многие афганцы по-прежнему настроены скептически, пишет AP.

Член комиссии Талибана по культуре Энамуллы Самангани назвал женщин "главными жертвами более чем 40-летнего кризиса в Афганистане".

"Исламский Эмират Афганистан больше не хочет, чтобы женщины становились жертвами. Исламский Эмират Афганистан готов предоставить женщинам среду для работы и учебы, а также обеспечить присутствие женщин в различных (государственных) структурах в соответствии с исламским правом и с нашими культурными ценностями", – сказал представитель талибов.

При этом он не пояснил, что означает фраза "в соответствии с исламским правом и в соответствии с нашими культурными ценностями". Однако добавил, что "все стороны должны присоединиться" к правительству.

Справка. Исламское право — шариат — не универсальный свод правил и предписаний. В разных мусульманских обществах конкретные нормы шариата могут быть разными, их объединяет лишь то, что они основаны на Коране и сунне пророка Мохаммеда. Представление о положении женщин в обществе в большинстве религиозно-правовых школ ислама не соответствует таковому в западной демократической традиции.

Во время предыдущего правления Талибана афганские женщины не имели фактически никаких прав и были полностью привязаны к дому.

Сегодня телеведущая частной афганской телекомпании TOLO взяла интервью у официального представителя Талибана перед камерой в студии. Раньше такое было немыслимо, отмечает агентство.

Руперт Колвилл, представитель верховного комиссара ООН по правам человека, разделяет скептицизм многих афганцев по поводу якобы либерализации Талибана.

16 августа на заседании Совета безопасности ООН, инициированном Эстонией и Норвегией, участники призвали к немедленному прекращению насилия в Афганистане после захвата страны талибами и проведения переговоров по формированию нового правительства с участием женщин.

Сегодня стало известно, что талибы объявили об амнистии для чиновников экс-власти – и позвали людей вернуться на работу.

Вадим Ребрина

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