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Совбез ООН: В Афганистане необходимо сформировать новое правительство с участием женщин

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 00:10
Совбез ООН: В Афганистане необходимо сформировать новое правительство с участием женщин - Фото
Совбез ООН (Фото: EPA)

16 августа на заседании Совета безопасности ООН, инициированном Эстонией и Норвегией, участники призвали к немедленному прекращению насилия в Афганистане после захвата страны талибами и проведения переговоров по формированию нового правительства с участием женщин. Об этом сообщает ABC News.

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В Совбезе ООН подчеркнули, что афганская территория не должна использоваться талибами или какой-либо другой группировкой для угроз или нападений на какую-либо страну.

Участники заседания призвали к безотлагательным переговорам для разрешения нынешнего кризиса власти в стране и достижения мирного урегулирования.

В СБ ООН заявили, что новое правительство Афганистана должно быть "единым, инклюзивным и представительным, в том числе с полным, равным и значимым участием женщин".

Посол Афганистана в ООН Гулам Исакзай заявил о необходимости предотвратить сползание Афганистана к гражданской войне.

Он сказал, что будущее афганцев стало неопределенным, миллионы женщин в Афганистане "вот-вот потеряют возможность свободно передвигаться, учиться, работать и участвовать в политической, экономической и социальной жизни страны".
По его словам, опасности в Афганистане подвергаются правозащитники, журналисты, ученые, госслужащие и бывшие сотрудникам службы безопасности.

"Жители Кабула сообщают, что Талибан уже начал обыски в некоторых районах, записывая имена и разыскивая людей по своим спискам. Уже поступают сообщения о целенаправленных убийствах и грабежах в городе", – рассказал Исакзай.

Он призвал генсека ООН Антониу Гутерриша и СБ не признавать восстановление исламского эмирата, которое может навязать Талибан.

Исакзай заявил о необходимости срочно создать гуманитарный коридор для эвакуации тех, кто подвергается риску мести и нападений талибов, а также попросил соседние страны открыть свои границы для людей, пытающихся бежать, и для ввоза гуманитарных грузов в страну.

Посол США Линда Томас-Гринфилд призвала к немедленному вводу в Афганистан более 500 тонн гуманитарной помощи, которая, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, находится на пограничных переходах, захваченных талибами.

"Всем афганским гражданам и международным гражданам, желающим уехать, должно быть разрешено сделать это безопасно", – сказал Томас-Гринфилд. 

В заявлении Совбеза ООН содержится призыв положить конец всем злоупотреблениям и нарушениям прав человека и международного гуманитарного права, а также предоставить немедленный доступ для персонала ООН и других гуманитарных миссий для оказания помощи Афганистану.

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  • В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.
  • 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
  • Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.
  • Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула, некоторые цеплялись за части военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете. В аэропорту по-прежнему хаос.

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Наталия Медведева
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совбез оон талибан Афганистан
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