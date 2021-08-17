Талибы объявили амнистию и зовут людей работать
Захватившие власть в Афганистане радикальные исламисты Талибана объявили об амнистии для чиновников экс-власти – и позвали людей вернуться на работу. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на заявление талибов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Всем объявлена всеобщая амнистия <...>. Так что вы должны с полной уверенностью вернуться к обычной жизни", – заявили в Талибане.
Ранее там заявили, что женщинам якобы позволят работать и учиться. Также в Талибане пообещали не мстить экс-чиновникам и бывшим силовикам, однако афганцы, которые сотрудничали с иностранцами или работали в прошлой власти, пока этим обещаниям не очень верят. Эти заверения контрастируют с теми устоями, какие были при их власти до прихода американцев.
Вчера на Совбезе ООН призвали талибов сформировать новое правительство с участием женщин.
Часть войск бежала в Узбекистан и Таджикистан после взятия боевиками Кабула, часть осталась на севере и собирается воевать дальше.
Читайте также: Американцы не должны гибнуть на войне, когда сами афганцы не хотят воевать – Байден
В аэропорту Кабула продолжается эвакуация дипмиссий, иностранных граждан и афганцев, которые получили право выехать из страны из-за опасений мести со стороны исламистов.
- В феврале 2020-го талибы заключили сделку с США о выводе иностранных войск из Афганистана. Поэтапный вывод начался прошлой осенью и завершится в ближайшие дни. Талибан за пару недель августа 2021-го захватил почти всю страну.
- 15 августа талибы без боя взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена". Президент Гани бежал.
- Посмотрите на талибов в здании парламента и в президентском дворце.
- 16 августа тысячи афганцев, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые цеплялись за части самолета ВВС США, когда он взлетал, затем разбивались.
Смотрите также: Сотни беженцев на палубе "летающего грузовика" ВВС США, спутниковые фото Кабула
Комментарии