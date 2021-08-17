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Талибы объявили амнистию и зовут людей работать

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 11:14
Талибы объявили амнистию и зовут людей работать - Фото
Боевики Талибана (фото - ЕРА)

Захватившие власть в Афганистане радикальные исламисты Талибана объявили об амнистии для чиновников экс-власти – и позвали людей вернуться на работу. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на заявление талибов.

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"Всем объявлена всеобщая амнистия <...>. Так что вы должны с полной уверенностью вернуться к обычной жизни", – заявили в Талибане.

Ранее там заявили, что женщинам якобы позволят работать и учиться. Также в Талибане пообещали не мстить экс-чиновникам и бывшим силовикам, однако афганцы, которые сотрудничали с иностранцами или работали в прошлой власти, пока этим обещаниям не очень верят. Эти заверения контрастируют с теми устоями, какие были при их власти до прихода американцев.

Вчера на Совбезе ООН призвали талибов сформировать новое правительство с участием женщин.

Часть войск бежала в Узбекистан и Таджикистан после взятия боевиками Кабула, часть осталась на севере и собирается воевать дальше.

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В аэропорту Кабула продолжается эвакуация дипмиссий, иностранных граждан и афганцев, которые получили право выехать из страны из-за опасений мести со стороны исламистов.

Смотрите также: Сотни беженцев на палубе "летающего грузовика" ВВС США, спутниковые фото Кабула

Евгений Пилипенко
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Афганистан талибан амнистия месть
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