В сети появилось видео боевиков Талибана в помещениях Национальной ассамблеи Афганистана – местного парламента. Вчера Al Jazeera выложила кадры с исламистами в президентском дворце.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Это здание парламента открыли в конце 2015 года.
По конституции страны, законы, которые там принимаются, не могут противоречить установлениям ислама. Что будет с законодательной властью с приходом талибов и как она видеоизменится с анонсированным созданием Исламского эмирата Афганистан, пока неизвестно.
Читайте мнение: Запад помогает только тем, кто борется за себя сам. Афганистан – еще один пример
Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство, затем уточнили, что туда войдут афганцы не из их движения.
History: Taliban inside of Afghanistan’s Parliament House. pic.twitter.com/cuLWdjcxBH— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021
Полное видео с талибами в президентском дворце доступно по ссылке выше.
- Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".
- И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.
- Посмотрите, какая была и продолжается суматоха со стрельбой в аэропорту Кабула. Афганцы в отчаянии штурмуют самолеты, а некоторые падают с них.
- Читайте колонку эксперта по арабским странам: Потемкинская деревня за $1 трлн: Талибы захватили Афганистан. Как им это удалось.
Комментарии