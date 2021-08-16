В сети появилось видео боевиков Талибана в помещениях Национальной ассамблеи Афганистана – местного парламента. Вчера Al Jazeera выложила кадры с исламистами в президентском дворце.

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Это здание парламента открыли в конце 2015 года.

По конституции страны, законы, которые там принимаются, не могут противоречить установлениям ислама. Что будет с законодательной властью с приходом талибов и как она видеоизменится с анонсированным созданием Исламского эмирата Афганистан, пока неизвестно.

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Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство, затем уточнили, что туда войдут афганцы не из их движения.

History: Taliban inside of Afghanistan’s Parliament House. pic.twitter.com/cuLWdjcxBH — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

Полное видео с талибами в президентском дворце доступно по ссылке выше.

Евгений Пилипенко

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