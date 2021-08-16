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Вооруженные талибы в здании парламента Афганистана и в президентском дворце: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 13:33
Скриншот из видеозаписи
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В сети появилось видео боевиков Талибана в помещениях Национальной ассамблеи Афганистана – местного парламента. Вчера Al Jazeera выложила кадры с исламистами в президентском дворце.

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Это здание парламента открыли в конце 2015 года.

По конституции страны, законы, которые там принимаются, не могут противоречить установлениям ислама. Что будет с законодательной властью с приходом талибов и как она видеоизменится с анонсированным созданием Исламского эмирата Афганистан, пока неизвестно.

Читайте мнение: Запад помогает только тем, кто борется за себя сам. Афганистан – еще один пример 

Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство, затем уточнили, что туда войдут афганцы не из их движения.

Полное видео с талибами в президентском дворце доступно по ссылке выше.

Евгений Пилипенко
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Афганистан исламисты талибан Кабул
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