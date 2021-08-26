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США и союзники заявили об угрозе теракта в аэропорту Кабула, но люди не уезжают

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 11:02
США и союзники заявили об угрозе теракта в аэропорту Кабула, но люди не уезжают - Фото
Аэропорт в Кабуле (Фото - ЕРА)

США, Австралия и Великобритания призвали людей держаться подальше от аэропорта в Кабуле из-за угрозы теракта. Однако многие продолжают стоять у ворот, несмотря на предостережения, передает Reuters.

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В предупреждении, опубликованном вечером 25 августа, посольство США в Кабуле посоветовало гражданам избегать поездок в аэропорт и заявило, что те, кто уже стоит у выхода, должны немедленно уехать, сославшись на "угрозы безопасности".

В аналогичном сообщении Министерство иностранных дел Великобритании призвало людей в районе аэропорта "переместиться в безопасное место" в связи с "постоянной и высокой угрозой террористического нападения".

Австралия также призвала людей покинуть этот район, предупредив об "очень высокой угрозе террористического нападения" в аэропорту.

Сотрудник афганской гражданской авиации, работающий в аэропорту, сказал, что люди продолжают собираться у ворот, несмотря на предупреждения об атаке.

"Террористу-смертнику очень легко атаковать коридоры, заполненные людьми, и предупреждения были сделаны неоднократно. Но люди не хотят уезжать (из аэропорта, – ред.), это их решимость покинуть страну, и они не боятся даже умереть, каждый рискует своей жизнью", – сказал он журналистам.

Дипломат страны НАТО уточнил, что речь идет об угрозе теракта со стороны группировки ISIS-K, которая считается афганским филиалом Исламского государства.

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Оксана Житнюк
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Афганистан Кабул аэропорт теракт угроза
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