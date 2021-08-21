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Афганистан. Повстанцы против талибов из Панджшерской долины добились первых успехов

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 19:41
Афганистан. Повстанцы против талибов из Панджшерской долины добились первых успехов - Фото
Ахмад Масуд (фото - EPA)

Силы, выступающие против талибов на севере Афганистана, заявляют, что захватили три района недалеко от Панджшерской долины, где собрались остатки правительственных сил и группы ополченцев. Об этом сообщает Reuters.

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Министр обороны генерал Бисмиллах Мохаммади, поклявшийся противостоять талибам, сообщил, что были взяты районы Дех Салех, Бано и Пул-Хесар в соседней провинции Баглан к северу от Панджшера.

Телеканал Tolo News процитировал командира местной полиции, который сказал, что район Бано в Баглане находится под контролем местных сил ополчения. Он также сказал, что были тяжелые потери.

В Талибане эту информацию пока не комментируют.

Бывший вице-президент Амрулла Салех и Ахмад Масуд, сын бывшего командира моджахедов Ахмада Шаха Масуда, противостоявшего советским войскам, пообещали оказывать сопротивление талибам из Панджшера.

Люди, близкие к Масуду, говорят, что в долине собрались более 6000 бойцов. Они говорят, что у них есть вертолеты и военная техника, и они отремонтировали часть бронетранспортеров, оставленных Советским Союзом.

Неизвестно, есть ли какая-то связь между повстанцами в Панджшире и демонстрациями в некоторых восточных городах и Кабуле, в ходе которых афганцы протестовали против Талибана.

Талибы пока не пытались проникнуть в Панджшир, который до сих пор усеян обломками советской бронетехники, уничтоженной в ходе боевых действий более 30 лет назад.

Агентство пишет, что западные дипломаты скептически относятся к способности групп, собравшихся там, оказать эффективное сопротивление, учитывая отсутствие внешней поддержки и необходимость ремонта и обслуживания оружия.

  • В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.
  • 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".
  • Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.

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Вадим Ребрина
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Афганистан талибан Ахмад Масуд
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