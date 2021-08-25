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"Их нельзя увозить". Талибан заявил, что перекрыл дорогу в аэропорт Кабула для афганцев

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 07:14
Эвакуация в аэропорту Кабула, Афганистан (фото - ЕРА)

Радикальное исламистское движение Талибан перекрыло дороги в аэропорт Кабула для граждан Афганистана. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает The Guardian.

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"Дорога в аэропорт Кабула заблокирована. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам проехать по ней не разрешено", – заявил он.

Такое решение может оставить в ловушке под контролем талибов десятки тысяч афганцев, которые хотели эвакуироваться после захвата власти Талибаном, отмечают в издании.

Представитель Талибана же дал противоречивые объяснения, пишут журналисты. Сперва он заявлял, что дорогу в аэропорт перекрыли из-за опасений давки и гибели людей.

С другой стороны он отметил, что во время эвакуации страну покидают такие специалисты как инженеры и врачи. "Мы просим (американцев, – ред.) остановить этот процесс (эвакуации афганцев, – ред.). Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны", – сказал Муджахид.

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Марк Сировой
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эвакуация Афганистан Кабул аэропорт талибан
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