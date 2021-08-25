"Их нельзя увозить". Талибан заявил, что перекрыл дорогу в аэропорт Кабула для афганцев
Радикальное исламистское движение Талибан перекрыло дороги в аэропорт Кабула для граждан Афганистана. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает The Guardian.
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"Дорога в аэропорт Кабула заблокирована. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам проехать по ней не разрешено", – заявил он.
Такое решение может оставить в ловушке под контролем талибов десятки тысяч афганцев, которые хотели эвакуироваться после захвата власти Талибаном, отмечают в издании.
Представитель Талибана же дал противоречивые объяснения, пишут журналисты. Сперва он заявлял, что дорогу в аэропорт перекрыли из-за опасений давки и гибели людей.
С другой стороны он отметил, что во время эвакуации страну покидают такие специалисты как инженеры и врачи. "Мы просим (американцев, – ред.) остановить этот процесс (эвакуации афганцев, – ред.). Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны", – сказал Муджахид.
- 15 августа талибы без боя взяли Кабул. Тысячи местных заполнили аэропорт столицы Афганистана, откуда западные страны эвакуировали дипломатический персонал. Самые отчаянные пытались улететь снаружи самолета.
- 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек. 21 августа из Кабула вылетел второй украинский самолет с эвакуированными, а 23 августа – третий. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о сложностях эвакуации украинцев из Афганистана.
- Вчера в ООН заявили, что талибы в Афганистане расстреливают бывших силовиков и гражданских лиц.
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