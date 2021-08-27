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"Мы не простим, мы не забудем". Байден пообещал ответить на теракты в Кабуле

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 06:53
Джо Байден (Скриншот видео Белого дома)

Президент США Джо Байден пообещал ответить террористической организации Исламское государство на взрывы в Кабуле. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

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"Мы не простим, мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", – заявил Байден. По словам президента США, он приказал разработать оперативные планы по нанесению ударов по руководству и ключевым объектам ИГ.

"Мы ответим с силой и точностью в том месте, которое мы выберем, в любой момент, который мы выберем", – заявил Байден.
Он добавил, что США продолжат эвакуацию с целью вывода войск к 31 августа, как и планировалось.

Байден отметил, что пока нет доказательств, что теракты были осуществлены по сговору Талибана с ИГ.

Президент США признал, что несет ответственность за происходящее в Афганистане, но подчеркнул, что сделку с талибами заключил бывший президент США Дональд Трамп.

По последним данным, в результате взрыва около аэропорта Кабула погибли 13 американских военных и 90 афганцев, 150 человек получили ранения, сообщает WSJ.

  • Вчера, 26 августа 2021 года, возле аэропорта Кабула, где собрались местные жители, желающие покинуть страну, прогремел взрыв. Еще один взрыв произошел возле отеля Baron. Официальный представитель США сообщил Reuters, что взрыв был осуществлен террористом-смертником.
  • Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
Денис Юдин
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исламское государство Афганистан иг теракт Кабул джо байден
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