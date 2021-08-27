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Республиканцы призвали Байдена уйти в отставку после теракта в Кабуле. Белый дом ответил

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 10:32
Республиканцы призвали Байдена уйти в отставку после теракта в Кабуле. Белый дом ответил - Фото
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Двое сенаторов-республиканцев призвали президента США Джо Байдена уйти в отставку после терактов у аэропорта Кабула в Афганистане, передает The Hill. Спикер Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что погибли 12 американских военных – и сейчас не день для политики.

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К отставке Байдена призвали сенаторы Джош Хоули и Марша Блэкберн из республиканской партии.

Хоули раскритиковал вывод войск США из Афганистана. По его мнению, это привело к самому смертоносному дню для американских войск в Афганистане за более чем 10 лет.

"Это результат катастрофического провала лидерства Джо Байдена. Сейчас до боли ясно, что у него нет ни воли, ни способности руководить. Он должен уйти в отставку", – заявил сенатор.

Блэкберн же призвала уйти в отставку не только Байдена, но и госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны США Ллойда Остина и главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

На брифинге Псаки попросили прокомментировать заявления сенаторов.

"Сперва я хочу сказать, что в этот день от рук террористов погибли 12 военнослужащих США. Сегодня не день для политики", – ответила спикер Белого дома.

По словам Псаки, администрация Байдена ожидает, что любой американец – независимо от того, избран он или нет – поддержит руководство США в их обязательстве преследовать, бороться и ликвидировать этих террористов, а также будет чтить память погибших военнослужащих.

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Марк Сировой
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