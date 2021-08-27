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В Афганистане остаются 230 украинцев и их родственников – посол

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 21:12
В Афганистане остаются 230 украинцев и их родственников – посол - Фото
Фото: EPA

На территории Афганистана остаются чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками. Об этом в интервью LB.ua сообщил посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк.

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По его словам, сейчас эвакуированы более 250 граждан Украины, членов семей и иностранных граждан.

"Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остается чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками", – сказал посол.

Он сообщил, что из этих людей всего две этнические украинки, которые вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе, остальные – этнические афганцы, которые имеют в Украине родственников и в силу различных причин в настоящее время находятся на афганской территории.

Среди факторов, которые затрудняют эвакуацию украинских граждан, Серватюк назвал перекрытие талибами доступа для афганцев в аэропорт Кабула.

"Именно поэтому мы сейчас, как и большинство иностранных посольств, в который раз специально обращаемся к нашим гражданам, чтобы они находились дома или в каких-то безопасных местах. Мы постоянно на связи с ними и информируем о возможностях и маршрутах для эвакуации", – сказал дипломат.

Он высказал надежду, что Талибан будет придерживаться ранее объявленного принципа и позволит гражданам Украины покинуть страну.

Вадим Ребрина
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эвакуация Афганистан
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