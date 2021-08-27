UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Талибы предложили Турции управлять аэропортом Кабула – Эрдоган

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 13:55
Талибы предложили Турции управлять аэропортом Кабула – Эрдоган - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Исламистское движение Талибан предложило Турции управлять аэропортом Кабула, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Эрдогана, Турция пока не приняла решение, соглашаться ли на предложение талибов взять на себя управление аэропортом Кабула.

"Турция осуждает трагедию, масштабный теракт, имевший место накануне в Кабуле", – заявил Эрдоган. Он подчеркнул, что совершение Исламским государством теракта в критический период эвакуации из Афганистана демонстрирует степень опасности этой террористической организации для региона и мира.

Эрдоган пообещал, что эвакуация турецкого контингента из Афганистана завершится в ближайшие сроки.

  • Вчера, 26 августа 2021 года, возле аэропорта Кабула, где собрались местные жители, желающие покинуть страну, прогремел взрыв. Еще один взрыв произошел возле отеля Baron. Официальный представитель США сообщил Reuters, что взрыв был осуществлен террористом-смертником.
  • Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
  • Президент США Джо Байден заявил, что США не оставят теракты без ответа и нанесут удар по ИГ. По последним данным, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 13 военных США и 90 авганцев.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Афганистан Кабул талибан реджеп тайип эрдоган талибы аэропорт кабула
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 