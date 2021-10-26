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На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один – ранен

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 17:31
На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один – ранен - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

На Донбассе боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один – ранен. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

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Сегодня, 26 октября, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности ОТГ Восток.

В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один – получил осколочное ранение. Ему оказали первую медпомощь на месте и доставили в больницу. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

Сообщается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь из разрешенного минскими договоренностями вооружения и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один – ранен

  • По информации ГУР МОУ, в сентябре командование ВС России привезло на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей боеприпасы, боевую технику и имущество военного назначения, в том числе – для подготовки техники к боевым действиям в условиях зимы.
  • Разведка сообщает, что боевики приказали призвать на зимние военные сборы в том числе и студентов. За уклонение обещают до шести лет "тюрьмы". С 22 октября они начали разворачивать полевые пункты управления и лагеря.

Читайте также: Пока не вижу, зачем Путину прекращать войну против Украины – Данилов

Оксана Житнюк
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