На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один – ранен

На Донбассе боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один – ранен. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

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Сегодня, 26 октября, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности ОТГ Восток.

В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один – получил осколочное ранение. Ему оказали первую медпомощь на месте и доставили в больницу. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

Сообщается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь из разрешенного минскими договоренностями вооружения и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

По информации ГУР МОУ, в сентябре командование ВС России привезло на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей боеприпасы, боевую технику и имущество военного назначения, в том числе – для подготовки техники к боевым действиям в условиях зимы.

Разведка сообщает, что боевики приказали призвать на зимние военные сборы в том числе и студентов. За уклонение обещают до шести лет "тюрьмы". С 22 октября они начали разворачивать полевые пункты управления и лагеря.

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Оксана Житнюк

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