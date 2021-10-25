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Пока не вижу, зачем Путину прекращать войну против Украины – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 10:52
Пока не вижу, зачем Путину прекращать войну против Украины – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не видит аргументов за то, чтобы российский президент Владимир Путин хотел прекратить войну на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По мнению секретаря СНБО, Украину "ждут тяжелые пару месяцев" из-за того, что нужно будет продлевать срок действия закона об ОРДЛО.  

"(При этом) сразу возбуждается Российская Федерация. У них есть большое желание внести туда свои коррективы, по якобы решению этого вопроса", – сказал он.

При этом Данилов убежден, что ключ к окончанию войны – в Москве, и оккупация ОРДЛО закончится, когда Путин так решит.

"Примет ли он такое решение? Я пока не вижу аргументов, почему он это должен делать", – добавил он.

По его словам, война на Донбассе – это "большая игра" по дестабилизации ситуации не только на территории Украины, но и в Европе.

Читайте также: СНБО выложил перечень российских выражений об Украине. Как не надо писать и говорить

Елизавета Кумбер
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война Донбасс владимир путин ордло снбо российская агрессия Алексей Данилов
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