UA

Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО

15.12.2020, 11:21
Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО - Фото
Проверка документов на КПВВ (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – на временно оккупированной Россией части востока Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За" проголосовали 304 нардепов, "против" – 27, "воздержались" шестеро.

Голосование по фракциям:

Принятый законопроект продлевает действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

В пояснительной записке сказано, что продление срока "дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН".

По словам главы партии Слуга народа Александра Корниенко, продление является "важным знаком, что Украина находится в мирном процессе, без которого этот процесс будет заблокирован", сообщает пресс-служба партии.

Фракция Голос выступила против принятия законопроекта. Нардеп Роман Лозинский назвал продление срока особого статуса "цементированием безальтернативности минских соглашений", и заявил, что якобы именно этого добивается Россия. В Голосе считают, что Украине необходимо отказаться от соглашений. Также против законопроекта проголосовала фракция Батькивщина.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
верховная рада Донбасс ордло особый статус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 