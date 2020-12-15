Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО

Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – на временно оккупированной Россией части востока Украины.

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"За" проголосовали 304 нардепов, "против" – 27, "воздержались" шестеро.

Голосование по фракциям:

Принятый законопроект продлевает действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

В пояснительной записке сказано, что продление срока "дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН".

По словам главы партии Слуга народа Александра Корниенко, продление является "важным знаком, что Украина находится в мирном процессе, без которого этот процесс будет заблокирован", сообщает пресс-служба партии.

Фракция Голос выступила против принятия законопроекта. Нардеп Роман Лозинский назвал продление срока особого статуса "цементированием безальтернативности минских соглашений", и заявил, что якобы именно этого добивается Россия. В Голосе считают, что Украине необходимо отказаться от соглашений. Также против законопроекта проголосовала фракция Батькивщина.

Денис Юдин

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