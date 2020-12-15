Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО
Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – на временно оккупированной Россией части востока Украины.
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"За" проголосовали 304 нардепов, "против" – 27, "воздержались" шестеро.
Голосование по фракциям:
Принятый законопроект продлевает действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.
В пояснительной записке сказано, что продление срока "дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН".
По словам главы партии Слуга народа Александра Корниенко, продление является "важным знаком, что Украина находится в мирном процессе, без которого этот процесс будет заблокирован", сообщает пресс-служба партии.
Фракция Голос выступила против принятия законопроекта. Нардеп Роман Лозинский назвал продление срока особого статуса "цементированием безальтернативности минских соглашений", и заявил, что якобы именно этого добивается Россия. В Голосе считают, что Украине необходимо отказаться от соглашений. Также против законопроекта проголосовала фракция Батькивщина.
- 18 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО до конца 2020 года.
- В июле 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что подготовлен новый проект закона об особом статусе с имплементированной формулой Штайнмайера.
- 7 декабря фракция СН внесла в Раду законопроект о продлении особого порядка самоуправления в ОРДЛО до конца 2021 года.
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