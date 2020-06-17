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У Зеленского написали новый закон об особом статусе ОРДЛО – со "Штайнмайером"

У Зеленского написали новый закон об особом статусе ОРДЛО – со "Штайнмайером" - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба ОП)
17.06.2020, 12:27

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что обновленный законопроект уже обсуждают представители Луганская и Донецка

Офис президента подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированных Россией территорий Донбасса с внедренной в него формулой Штайнмайера. Это следует из интервью главы ОП Андрея Ермака изданию LB.ua.

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"Сегодня (когда была запись интервью, не уточняется, - ред.) мы представили первый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с имплементированной формулой Штайнмайера", - заявил он.

По словам Ермака, законопроект обсуждают с "нашими" представителями ОРДЛО, то есть с вынужденными переселенцами, которых недавно ввели в переговорные группы минского процесса. "Они высказывают свое мнение", - добавил он и больше ничего не сказал на эту тему.

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LIGA.net пытается получить уточняющий комментарий ОП по этому вопросу.

СПРАВКАФранк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула - предложенный им порядок выполнения вторых минских соглашений. Впервые о ней стало известно после парижского саммита четверки в октябре 2015-го. Речь об очередности пунктов о передаче Украине контроля над границей, выводе иностранных войск, начале местных выборов и проч. 

Ранее в президентской партии Слуга народа заявили, что в действующем законе об особом статусе для них неприемлемы положения о безусловной амнистии боевиков и о местной "милиции".

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Евгений Пилипенко
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