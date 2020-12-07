Слуга народа предлагает Раде продлить закон об особом статусе ОРДЛО

Законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей внесен в Верховную Раду. Текст законопроекта пока отсутствует на официальном сайте парламента.

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Законопроект внесен нардепами из фракции Слуга народа, в том числе главой фракции Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко.

Нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк отметил в Telegram, что действие закона об особом статусе оккупированных районов Донбасса заканчивается 31 декабря 2020 года, поэтому внесенный законопроект о его продлении необходимо рассмотреть до конца года.

Денис Юдин

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