Слуга народа предлагает Раде продлить закон об особом статусе ОРДЛО
07.12.2020, 17:14
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей внесен в Верховную Раду. Текст законопроекта пока отсутствует на официальном сайте парламента.
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Законопроект внесен нардепами из фракции Слуга народа, в том числе главой фракции Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко.
Нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк отметил в Telegram, что действие закона об особом статусе оккупированных районов Донбасса заканчивается 31 декабря 2020 года, поэтому внесенный законопроект о его продлении необходимо рассмотреть до конца года.
- 18 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО до конца 2020 года.
- В июле глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что подготовлен новый проект закона об особом статусе с имплементированной формулой Штайнмайера.
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