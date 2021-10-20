СНБО выложил перечень российских выражений об Украине. Как не надо писать и говорить

Совет нацбезопасности и обороны опубликовал перечень названий, терминов и словосочетаний, которые активно использует российская пропаганда в информационной войне против Украины для манипуляций общественным мнением. Список в формате PDF можно скачать здесь и распечатать.

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Российские спецслужбы внедряют в украинские и мировые СМИ и соцсети нарратив и термины, с помощью которых пытаются оправдать и легитимизировать оккупацию и войну, а также продвигать интересы Кремля.

Перечень СНБО рекомендован к использованию органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатами, СМИ и общественными организациями.

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Среди рекомендаций писать и говорить:

→ не "на Украине", а "в Украине";

→ не "в Донбассе", а "на Донбассе";

→ не "аннексия", а "оккупация";

→ не "ДНР/ЛНР", а ОРДО/ОРЛО;

→ не "народ Донбасса", а "жители ОРДЛО под российской оккупацией";

→ не "воссоединение Крыма с РФ в 2014 году", а "временная оккупация Россией АР Крым", "российское вторжение в Крым" и "захват Россией Крыма";

→ не "гражданская война на Украине" и не "внутренний конфликт на Украине", а "вооруженная агрессия России против Украины" и "российско-украинская война";

→ не "Великая Отечественная война", а Вторая мировая война или советско-немецкая война;

→ не "ближнее зарубежье", а "постсоветское пространство";

→ не "Белоруссия", а "Беларусь";

→ не "Прибалтика", а "страны/государства Балтии".

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

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Евгений Пилипенко

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