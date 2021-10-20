СНБО выложил перечень российских выражений об Украине. Как не надо писать и говорить
Совет нацбезопасности и обороны опубликовал перечень названий, терминов и словосочетаний, которые активно использует российская пропаганда в информационной войне против Украины для манипуляций общественным мнением. Список в формате PDF можно скачать здесь и распечатать.
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Российские спецслужбы внедряют в украинские и мировые СМИ и соцсети нарратив и термины, с помощью которых пытаются оправдать и легитимизировать оккупацию и войну, а также продвигать интересы Кремля.
Перечень СНБО рекомендован к использованию органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатами, СМИ и общественными организациями.
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Среди рекомендаций писать и говорить:
→ не "на Украине", а "в Украине";
→ не "в Донбассе", а "на Донбассе";
→ не "аннексия", а "оккупация";
→ не "ДНР/ЛНР", а ОРДО/ОРЛО;
→ не "народ Донбасса", а "жители ОРДЛО под российской оккупацией";
→ не "воссоединение Крыма с РФ в 2014 году", а "временная оккупация Россией АР Крым", "российское вторжение в Крым" и "захват Россией Крыма";
→ не "гражданская война на Украине" и не "внутренний конфликт на Украине", а "вооруженная агрессия России против Украины" и "российско-украинская война";
→ не "Великая Отечественная война", а Вторая мировая война или советско-немецкая война;
→ не "ближнее зарубежье", а "постсоветское пространство";
→ не "Белоруссия", а "Беларусь";
→ не "Прибалтика", а "страны/государства Балтии".
- Вчера министр обороны США в Киеве заявил: "Давайте четко – Россия начала войну на Донбассе и мешает миру".
- Венецианская комиссия советует изменить законопроект о переходном периоде для ныне оккупированных территорий.
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