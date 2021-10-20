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Гибридная война | МИД о задержании российского боевика: РФ интересует одно – дать паспорт, отправить воевать

20.10.2021, 12:09
МИД о задержании российского боевика: РФ интересует одно – дать паспорт, отправить воевать - Фото
Олег Николенко (скриншот из видеозаписи ТК Дом)

В Министерстве иностранных дел удивлены, что Москва только на шестой день после задержания на Донбассе военного РФ Андрея Косяка поинтересовалась его судьбой. Об этом говорится в реакции представителя МИД Олега Николенко на заявления МИД РФ о ситуации.

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По словам дипломата, такая "запоздалая забота" ярко демонстрирует отношение России даже к людям с ее паспортом.

"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью", – подчеркнул Николенко.

Он отметил, что Россию "интересует только одно – выдать паспорт и отправить воевать".

"Цинично использовали и забыли", – подытожил он.

Читайте также: Украина в ТКГ: МИД РФ официально признал участие россиян в войне на Донбассе 

В ведомстве ожидают, что Москва "с таким же рвением" будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинцев и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
Евгений Пилипенко
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агрессия России война Донбасс мид рф задержание сцкк Андрей Косяк
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