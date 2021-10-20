Гибридная война | МИД о задержании российского боевика: РФ интересует одно – дать паспорт, отправить воевать
В Министерстве иностранных дел удивлены, что Москва только на шестой день после задержания на Донбассе военного РФ Андрея Косяка поинтересовалась его судьбой. Об этом говорится в реакции представителя МИД Олега Николенко на заявления МИД РФ о ситуации.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам дипломата, такая "запоздалая забота" ярко демонстрирует отношение России даже к людям с ее паспортом.
"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью", – подчеркнул Николенко.
Он отметил, что Россию "интересует только одно – выдать паспорт и отправить воевать".
"Цинично использовали и забыли", – подытожил он.
Читайте также: Украина в ТКГ: МИД РФ официально признал участие россиян в войне на Донбассе
В ведомстве ожидают, что Москва "с таким же рвением" будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинцев и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ.
- 13 октября 2021-го военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР Андрея Косяка, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с его телефона, на которой запечатлен обстрел украинских позиций. Суд Северодонецка арестовал боевика.
- Оккупанты начали протестовать из-за задержания боевика с паспортом РФ и блокировать наблюдателей ОБСЕ в отеле в Горловке. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.
- МИД заявил, что Россия пытается раздуть конфликт и сорвать договоренности.
- 19 октября в ОБСЕ сообщили, что замок на отеле снят, а боевиков возле него нет. Миссия возобновила патрулирование.
Комментарии