В Министерстве иностранных дел удивлены, что Москва только на шестой день после задержания на Донбассе военного РФ Андрея Косяка поинтересовалась его судьбой. Об этом говорится в реакции представителя МИД Олега Николенко на заявления МИД РФ о ситуации.

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По словам дипломата, такая "запоздалая забота" ярко демонстрирует отношение России даже к людям с ее паспортом.

"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью", – подчеркнул Николенко.

Он отметил, что Россию "интересует только одно – выдать паспорт и отправить воевать".

"Цинично использовали и забыли", – подытожил он.

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В ведомстве ожидают, что Москва "с таким же рвением" будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинцев и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

13 октября 2021-го военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР Андрея Косяка, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с его телефона, на которой запечатлен обстрел украинских позиций. Суд Северодонецка арестовал боевика.

Оккупанты начали протестовать из-за задержания боевика с паспортом РФ и блокировать наблюдателей ОБСЕ в отеле в Горловке. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.

МИД заявил, что Россия пытается раздуть конфликт и сорвать договоренности.

19 октября в ОБСЕ сообщили, что замок на отеле снят, а боевиков возле него нет. Миссия возобновила патрулирование.

Евгений Пилипенко

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