UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крым и Донбасс. Венецианская комиссия советует изменить законопроект о переходном периоде

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 12:23
Крым и Донбасс. Венецианская комиссия советует изменить законопроект о переходном периоде - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Венецианская комиссия (ВК) рекомендует изменить законопроект Минреинтеграции о переходном периоде для временно оккупированных частей Донбасса и Крыма. В выводе на сайте Комиссии есть как критика, так и одобрение законопроекта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ВК отмечает, что законопроект призван создать правовую основу для мер, которые будут приняты в переходный период. Комиссия понимает усилия украинских властей и считает, что эти рамки в значительной степени основаны на устоявшихся принципах международного права.

Однако предполагается, что законопроект будет дополнен другими правовыми актами. Вследствие этого он включает много довольно общих и расплывчатых положений, а в некоторых случаях его положения являются скорее политическим руководством, чем правовым актом, считают в ВК.

В ВК также считают, что некоторые понятия из законопроекта не совпадают с терминами в международном праве. Например, термины "переходное правосудие" и "переходный период" трактуются более узко.

ВК признает право Украины иметь свою позицию, но подчеркивает, что государства не могут в одностороннем порядке менять концепции, закрепленные в международном праве. Определения спорных понятий надо убрать из законопроекта или пояснить, что они отражают украинское понимание международного права, считают в Комиссии.

В целом ВК выделяет такие рекомендации:

– Пересмотреть в соответствии с международным правом положения об ответственности за преступления, совершенные в связи с временной оккупацией. Также стоить пересмотреть дифференцированное отношение к различным категориям преступников;

 – Внести поправки в положения о люстрации в соответствии с международными стандартами. Люстрация должна ограничиваться наиболее важными чиновниками, не применяться к выборным должностям, должен быть ее судебный контроль;

– Пересмотреть положения статьи об обеспечении права на установление истины, чтобы убедиться, что законопроект направлен на установление истины обо всех нарушениях, а не только о нарушениях, совершенных определенными конкретными субъектами;

– Четче сформулировать положения о валидации (нострификации, подтверждении) документов, выданных на оккупированных территориях;

– Отразить в законопроекте особый конституционный статус Крыма и Севастополя.

  • В январе 2021-го Минреинтеграции опубликовало черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса. Вот его 10 ключевых пунктов.
  • В июле законопроект отправили на оценку Венецианской комиссии, а в августе зарегистрировали в Верховной Раде под номером 5844.

Читайте также: "Не нужно строить иллюзий". Полная реинтеграция ОРДЛО займет минимум 25 лет – Резников

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс Крым законопроект венецианская комиссия переходный период министерство реинтеграции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 