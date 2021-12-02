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Блинкен ответил на требование Путина: Украина и НАТО не представляют угрозы для России

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 07:31
Блинкен ответил на требование Путина: Украина и НАТО не представляют угрозы для России - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Украина и НАТО не представляют угрозы для России, требование президента РФ Владимира Путина о гарантиях нерасширения Альянса на восток вызывает недоумение. Об этом заявил на пресс-конференции в Риге глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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"Я видел заявление (Путина, – ред.), о котором вы говорили, и, честно говоря, оно вызывает недоумение. Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что НАТО – это оборонительный союз, который не представляет угрозы для России и не имеет агрессивных намерений против РФ.

Глава Госдепа объяснил, что цель Альянса – убедиться в эффективной защите его членов и помочь удовлетворить потребности в обороне партнером. Он назвал глубоко ошибочными и неправильными тезисы о якобы угрозе для России со стороны Украины и НАТО.

Читайте также: Блинкен: НАТО готов направить дополнительные войска на свой восточный фланг 

 

Марк Сировой
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владимир путин нато госдеп Энтони Блинкен
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