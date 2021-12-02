Блинкен ответил на требование Путина: Украина и НАТО не представляют угрозы для России
Украина и НАТО не представляют угрозы для России, требование президента РФ Владимира Путина о гарантиях нерасширения Альянса на восток вызывает недоумение. Об этом заявил на пресс-конференции в Риге глава Госдепа США Энтони Блинкен.
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"Я видел заявление (Путина, – ред.), о котором вы говорили, и, честно говоря, оно вызывает недоумение. Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно", – сказал он.
Блинкен подчеркнул, что НАТО – это оборонительный союз, который не представляет угрозы для России и не имеет агрессивных намерений против РФ.
Глава Госдепа объяснил, что цель Альянса – убедиться в эффективной защите его членов и помочь удовлетворить потребности в обороне партнером. Он назвал глубоко ошибочными и неправильными тезисы о якобы угрозе для России со стороны Украины и НАТО.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года". Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.
- 1 декабря Путин заявил, что хочет юридических гарантий того, что Украина не войдет в НАТО.
- НАТО отказало Путину. Генсек Альянса Йенс Столтенберг назвал незаконным предложение президента России.
- Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, если она продолжит делать шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против нее.
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