Блинкен: НАТО готов направить дополнительные войска на свой восточный фланг

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО планирует усилить свои позиции на восточном фланге в связи с агрессивной политикой России. Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Риге, после встречи глав МИД стран-членов НАТО.

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"Учитывая возможную российскую агрессию НАТО готов направить дополнительные силы на восточный фланг", – сказал госсекретарь США.

Блинкен призвал Кремль отказаться от своих усилий по дестабилизации Украины и заявил, что в противном случае Россия получит решительный ответ, в том числе с помощью ряда высокоэффективных экономических мер, от которых США воздерживались в прошлом.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Но мы знаем, что он обеспечивает себе возможность вторгнуться в кратчайшие сроки, если он примет такое решение. Поэтому, несмотря на неопределенность в отношении намерений и сроков, мы должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, работая над тем, чтобы Россия изменила курс, – заявил Блинкен. – Если Россия пойдет по пути конфронтации против Украины, мы ясно дали понять, что ответим решительно, в том числе с помощью ряда высокоэффективных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом".

Блинкен отметил, что мир уже видел, как Россия значительно увеличивала численность войск вдоль украинской границы и усиливала дезинформацию, называя Украину "агрессором", чтобы оправдать вторжение на ее территорию.

"Мы уже видели этот сценарий в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину, – сказал Блинкен. – Тогда, как и сейчас, они усилили дезинформацию о том, что Украина является "агрессором" для оправдания своих заранее спланированных военных действий".

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Наталия Медведева

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