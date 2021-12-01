UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен: НАТО готов направить дополнительные войска на свой восточный фланг

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 18:14
Блинкен: НАТО готов направить дополнительные войска на свой восточный фланг - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО планирует усилить свои позиции на восточном фланге в связи с агрессивной политикой России. Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Риге, после встречи глав МИД стран-членов НАТО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Учитывая возможную российскую агрессию НАТО готов направить дополнительные силы на восточный фланг", – сказал госсекретарь США. 

Блинкен призвал Кремль отказаться от своих усилий по дестабилизации Украины и заявил, что в противном случае Россия получит решительный ответ, в том числе с помощью ряда высокоэффективных экономических мер, от которых США воздерживались в прошлом.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Но мы знаем, что он обеспечивает себе возможность вторгнуться в кратчайшие сроки, если он примет такое решение. Поэтому, несмотря на неопределенность в отношении намерений и сроков, мы должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, работая над тем, чтобы Россия изменила курс, – заявил Блинкен. – Если Россия пойдет по пути конфронтации против Украины, мы ясно дали понять, что ответим решительно, в том числе с помощью ряда высокоэффективных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом".

Блинкен отметил, что мир уже видел, как Россия значительно увеличивала численность войск вдоль украинской границы и усиливала дезинформацию, называя Украину "агрессором", чтобы оправдать вторжение на ее территорию.

"Мы уже видели этот сценарий в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину, – сказал Блинкен. – Тогда, как и сейчас, они усилили дезинформацию о том, что Украина является "агрессором" для оправдания своих заранее спланированных военных действий".

Читайте также: Путин увидел угрозы для России со стороны Украины и НАТО и пугает гиперзвуковым оружием

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции граница нато вторжение Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 