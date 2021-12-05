"США поддерживают суверенитет Украины". Белый дом подтвердил переговоры Байдена и Путина
Белый дом подтвердил, что 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится защищенный видеозвонок. В ходе переговоров американский лидер "подчеркнет озабоченность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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"Байден проведет защищенный видеозвонок с Путиным во вторник, 7 декабря 2021 года. Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы", – говорится в заявлении Псаки.
Также отмечается, что "Байден подчеркнет озабоченность США военной деятельностью РФ на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.
- Позавчера Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, призванный затруднить Путину задачу по вторжению в Украину.
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