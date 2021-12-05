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"США поддерживают суверенитет Украины". Белый дом подтвердил переговоры Байдена и Путина

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 07:36
Джо Байден, Владимир Путин

Белый дом подтвердил, что 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится защищенный видеозвонок. В ходе переговоров американский лидер "подчеркнет озабоченность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Байден проведет защищенный видеозвонок с Путиным во вторник, 7 декабря 2021 года. Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы", – говорится в заявлении Псаки.

Также отмечается, что "Байден подчеркнет озабоченность США военной деятельностью РФ на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".

Читайте также: "Время еще есть". США пытаются отговорить Путина от вторжения и подготовить Украину – NYT

Владислав Сердюк
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Украина владимир путин переговоры джо байден
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