"Время еще есть". США пытаются отговорить Путина от вторжения и подготовить Украину – NYT

Чиновники США и их союзники считают, что еще есть время, чтобы отговорить президента России Владимира Путина от нового вторжения в Украину, а также подготовить Киев к возможной эскалации агрессии РФ. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, американские чиновники не верят, что Путин уже принял решение – наступать на Украину снова или нет.

Официальные лица США, хоть и относятся к угрозе серьезно, считают, что у Вашингтона и союзников еще есть время, чтобы попытаться подготовить Украину и убедить Россию – новое вторжение будет для нее "ужасной ошибкой", пишут в NYT.

Сейчас администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на сдерживании Путина по дипломатическим каналам, говорят источники издания. В конечном итоге это может привести к встрече Байдена с Путиным, о чем в последнее время говорят в Кремле.

В то же время, отмечают журналисты, Вашингтон с партнерами прорабатывает более жесткие санкции, в том числе против близких к Путину людей, на случай любых российских провокаций.

Такие меры включают запрет российским олигархам использовать кредитные карты Visa и Mastercard, ограничения на их поездки в Европу и Великобританию, а также другие виды санкций, которые "могут быстро привлечь внимание Путина, но также нанести ущерб некоторым частям экономик США и Европы", пишет NYT.

Кроме того, неназванный украинский чиновник заявил, что США обсуждают возможность увеличения военной помощи Украине. Однако американские официальные лица пока не решаются обсуждать подобную поддержку, опасаясь дальнейшего обострения ситуации, отмечают журналисты.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

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Марк Сировой

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