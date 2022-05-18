"Исторический шаг". Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Церемония передачи писем, в которых страны выражают свое желание присоединиться к альянсу, состоялась в среду в штаб-квартире НАТО.

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Этот шаг знаменует начало процесса вступления в НАТО, результатом которого станет увеличение количества стран альянса с 30 до 32.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг, приняв документы от послов Швеции и Финляндии, заявил, что это ближайшие партнеры альянса, и их членство усилит безопасность стран НАТО.

"Ваши сегодняшние заявки – это исторический шаг", – заявил он.

Швеция принципиально не вступала в военные союзы более 200 лет, а Финляндия сохраняла нейтралитет со Второй мировой войны. Их позиция по поводу НАТО изменилась после того, как Россия напала на Украину.

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Россия заявила, что не против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. 16 мая спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у России нет территориальных споров с этими странами, в отличие от ситуации с Украиной.

Андрей Водяный

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