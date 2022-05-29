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Артиллерия гоняет российских оккупантов по посадкам на юге, трофеи ВСУ: два видео с войны видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 10:43
Скриншот
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео

28 отдельная механизированная бригада ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода показала видео "работы" своих артиллеристов по сосредоточению техники и живой силы российских захватчиков на юге страны. Видео "прилетов" по врагу выложено в Facebook.

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"Продолжается артиллерийская война. Арта 28 ОМБр гоняет и жжет технику оккупантов по посадкам Херсонской и Николаевской областей. Бегите с нашей земли, бестолковые захватчики. Херсон, держись, мы рядом", – подписали видео бойцы.

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Военнослужащие 93 бригады "Холодный Яр" показали трофейные тепловизионные прицелы и ПТРК "Фагот", помогающие им уничтожать оккупационные войска РФ и оттеснять их с украинской территории.

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Евгений Пилипенко
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