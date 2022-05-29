Ситуация в Северодонецке и на Бахмутской трассе: данные на утро 29 мая
На утро 29 мая Северодонецк продолжают контролировать силы обороны Украины, российские оккупанты "не имеют успеха": они по-прежнему остаются в захваченном отеле "Мир" на окраине города "среди горы трупов своих орков", но вглубь городской застройки продвинуться не могут. Об этом рассказал в утренней сводке глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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"[Оккупанты] штурмуют город, бои идут без остановки. Наступления в Боровском и Бобровом отражены: россияне отступили на ранее занятые позиции", – написал чиновник.
По его словам, ВСУ выбили врага из Тошковки "и закрепились", но от вражеской авиации и артиллерии "вчера страдали Лисичанск и Устиновка".
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Также, сообщил Гайдай, "есть подкрепление": в направлении захваченной врагом Попасной у Камышевахи россиян "отбросили на два километра", в результате чего Бахмутская трасса (Лисичанск — Бахмут) теперь меньше простреливается.
По ней в зону боевых действий едут гуманитарные грузы, добавил он.
- 27 мая стало известно, что российские войска вошли в Северодонецк, захватив отель "Мир".
- Вечером 28 мая на Банковой сообщили, что ВСУ "отбили Камышеваху" на север от Золотого. По словам советника главы ОП Арестовича, якобы "есть признаки надлома наступления" оккупантов.
- В то же время глава ВГА города Стрюк рассказал, что в Северодонецке сложилась "достаточно напряженная ситуация", украинские военные "заняли жесткую оборонительную позицию".
- Институт по изучению войны (ISW) пишет, что по завершении битвы за Северодонецк, независимо от ее результата, ВСУ "получат шанс" возобновить контрнаступление на оперативном уровне.
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