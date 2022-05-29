Ситуация в Северодонецке и на Бахмутской трассе: данные на утро 29 мая

На утро 29 мая Северодонецк продолжают контролировать силы обороны Украины, российские оккупанты "не имеют успеха": они по-прежнему остаются в захваченном отеле "Мир" на окраине города "среди горы трупов своих орков", но вглубь городской застройки продвинуться не могут. Об этом рассказал в утренней сводке глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"[Оккупанты] штурмуют город, бои идут без остановки. Наступления в Боровском и Бобровом отражены: россияне отступили на ранее занятые позиции", – написал чиновник.

По его словам, ВСУ выбили врага из Тошковки "и закрепились", но от вражеской авиации и артиллерии "вчера страдали Лисичанск и Устиновка".

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Также, сообщил Гайдай, "есть подкрепление": в направлении захваченной врагом Попасной у Камышевахи россиян "отбросили на два километра", в результате чего Бахмутская трасса (Лисичанск — Бахмут) теперь меньше простреливается.

По ней в зону боевых действий едут гуманитарные грузы, добавил он.

27 мая стало известно, что российские войска вошли в Северодонецк, захватив отель "Мир".

Вечером 28 мая на Банковой сообщили, что ВСУ "отбили Камышеваху" на север от Золотого. По словам советника главы ОП Арестовича, якобы "есть признаки надлома наступления" оккупантов.

В то же время глава ВГА города Стрюк рассказал, что в Северодонецке сложилась "достаточно напряженная ситуация", украинские военные "заняли жесткую оборонительную позицию".

Институт по изучению войны (ISW) пишет, что по завершении битвы за Северодонецк, независимо от ее результата, ВСУ "получат шанс" возобновить контрнаступление на оперативном уровне.

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Евгений Пилипенко

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