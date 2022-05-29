В Северодонецке украинские военные находятся в жесткой оборонительной позиции – глава ВГА

В Северодонецке сложилась достаточно напряженная ситуация, украинские военные заняли жесткую оборонительную позицию. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк в эфире телемарафона.

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"Ситуация досточно напряженная. У нас идут бои на окраинах города – это и гостиница "Мир" и в районе автовокзала реальный бой слышен. Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно обстреливается", – рассказал Стрюк.

По его словам, гуманитарный штаб, который находится в Северодонецке, практически обездвижен, поскольку передвигаться по городу небезопасно, его работа приостановлена.

"Вместе с тем мы уверены, что город выстоит", – сказал глава ВГА.

По его словам, российские оккупанты стянули много сил и средств для взятия города штурмом, но пока им это не удается.

Стрюк отметил, что сообщение с городом сохраняется, есть возможности для доставки минимальных партий необходимых грузов, хотя это крайне осложнилось, в связи с постоянными обстрелами.

Эвакуировать людей удается только в единичных случаях, поэтому приоритет отдается раненым и тем, кому требуется серьезная медицинская помощь. В Северодонецке можно получить только первичную медпомощь.

В городе нет мобильной связи и электричества. Воду можно получить только из шести-семи скважин, которые есть на территории города, но это очень опасно из-за обстрелов.

28 мая советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что ВСУ отбили Камышеваху под Северодонецком, есть признаки надлома наступления российских войск.

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Наталия Медведева

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