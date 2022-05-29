UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Северодонецке украинские военные находятся в жесткой оборонительной позиции – глава ВГА

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 03:31
В Северодонецке украинские военные находятся в жесткой оборонительной позиции – глава ВГА - Фото
Северодонецк (Скриншот видео)

В Северодонецке сложилась достаточно напряженная ситуация, украинские военные заняли жесткую оборонительную позицию. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ситуация досточно напряженная. У нас идут бои на окраинах города – это и гостиница "Мир" и в районе автовокзала реальный бой слышен. Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно обстреливается", – рассказал Стрюк.

По его словам, гуманитарный штаб, который находится в Северодонецке, практически обездвижен, поскольку передвигаться по городу небезопасно, его работа приостановлена.

"Вместе с тем мы уверены, что город выстоит", – сказал глава ВГА.

По его словам, российские оккупанты стянули много сил и средств для взятия города штурмом, но пока им это не удается.

Стрюк отметил, что сообщение с городом сохраняется, есть возможности для доставки минимальных партий необходимых грузов, хотя это крайне осложнилось, в связи с постоянными обстрелами. 

Эвакуировать людей удается только в единичных случаях, поэтому приоритет отдается раненым и тем, кому требуется серьезная медицинская помощь. В Северодонецке можно получить только первичную медпомощь.

В городе нет мобильной связи и электричества. Воду можно получить только из шести-семи скважин, которые есть на территории города, но это очень опасно из-за обстрелов.

Читайте также: Бои на окраине Северодонецка продолжаются, город под украинским контролем – Гайдай

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
северодонецк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 