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Бои на окраине Северодонецка продолжаются, город под украинским контролем – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 23:17
Бои на окраине Северодонецка продолжаются, город под украинским контролем – Гайдай - Фото
Северодонецк (Фото: Сергей Гайдай / Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк остается под украинским контролем, несмотря на то, что россиянам удалось захватить гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. Об этом он сказал в субботу вечером в эфире литовской телекомпании Laisvės TV.

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"Они только на окраине города смогли захватить один отель, и другого успеха у них нет. Более того, у них колоссальные потери, в том числе ротных командиров – они там просто погибли в этом отеле при штурме. Дальше пройти они не могут, Северодонецк под украинским флагом", — заверил Гайдай.

Бои на окраине Северодонецка продолжаются, город под украинским контролем – Гайдай

Он считает, что следующая неделя будет очень сложной для города, потому что Россия бросила значительные силы на его штурм.

"Учитывая, что это для нее может быть хоть какой-то победой, будет брошено максимальное количество сил и средств, чтобы преуспеть на этом направлении. Но думаю, ничего у них не получится, что они себе планируют", — сказал Гайдай.

Андрей Водяный
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война луганская область северодонецк Сергей Гайдай
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