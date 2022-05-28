Бои на окраине Северодонецка продолжаются, город под украинским контролем – Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк остается под украинским контролем, несмотря на то, что россиянам удалось захватить гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. Об этом он сказал в субботу вечером в эфире литовской телекомпании Laisvės TV.

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"Они только на окраине города смогли захватить один отель, и другого успеха у них нет. Более того, у них колоссальные потери, в том числе ротных командиров – они там просто погибли в этом отеле при штурме. Дальше пройти они не могут, Северодонецк под украинским флагом", — заверил Гайдай.

Он считает, что следующая неделя будет очень сложной для города, потому что Россия бросила значительные силы на его штурм.

"Учитывая, что это для нее может быть хоть какой-то победой, будет брошено максимальное количество сил и средств, чтобы преуспеть на этом направлении. Но думаю, ничего у них не получится, что они себе планируют", — сказал Гайдай.

27 мая стало известно, что российские войска вошли в Северодонецк, захватив отель "Мир".

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что "прорывом в город это назвать невозможно". Вечером в субботу он заявил, что это окрестность города и что там продолжаются бои.

Андрей Водяный

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