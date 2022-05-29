"Надо идти или убьют". Видео боя с россиянами у Харькова от сына британского депутата: 18+

The Telegraph опубликовал видео эвакуации раненого в Украине в бою с российскими оккупантами иностранного добровольца. Ресурс сообщил, что сын депутата-консерватора Великобритании, который сражается вместе с украинцами против РФ, помог спасти подорвавшегося на мине соотечественника во время ожесточенной перестрелки, снятой на нашлемную камеру.

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Бен Грант, 30-летний бывший королевский морской пехотинец, является сыном Хелен Грант, члена парламента от консерваторов. Он уехал в Украину в марте, не сообщив ей о своем решении воевать против российской оккупации.

На видео – эпизод из контрнаступления, оттеснившего российские войска от Харькова.

Он рассказал, что их группа из 15 человек, состоящая из британских и американских добровольцев и двух украинских переводчиков, готовилась штурмовать позиции россиян, но попала в засаду.

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Грант рассказал, что мина, предположительно, с дистанционным управлением, взорвалась рядом с 42-летним бывшим гренадерским гвардейцем Дином Артуром, "оторвав ему пол ноги". 22-летний Эдвин Саэс накладывал жгут раненому, пока подразделение Гранта вело ответный огонь в лесу.

Несколько раз команде приходилось маневрировать, Артур во время переходов кричал от боли, пока Грант мотивировал его словами "молодец, молодец... нам пора идти, пошли, я не могу тебя бросить, давай, Дино, давай, а то нас сейчас подстрелят, давай. Ты должен попытаться идти, иначе мы умрем, приятель".

Позднее им встретился медик, который сделал бойцу укол морфия.

Эвакуированный в Киев боец рассказал затем британскому изданию, что врачи "спасли ногу, раны отлично заживают", и что для него было "большой честью иметь возможность сделать это; они [украинцы] такие замечательные! Я думал, что Россия задавит Украину, поэтому, когда поступило предложение, я сразу же приехал".

Высоко оценивая мужество сил обороны, он сказал: "Меня это шокировало. То, чем занимаются эти ребята, – это настоящие боевые действия. Они идут в бой андердогами и побеждают. Делают это каждый день, неустанно. Не только ребята на передовой, но и волонтеры, госпитали, – все".

"Я приведу себя в порядок, вернусь и помогу им, чем смогу", – подытожил Артур.

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По словам ветерана Афганистана Гранта, боевые действия здесь "жестче", чем те, в которых он участвовал ранее.

"Было страшно нести кого-то и не иметь возможности поднять свое оружие, пока над головой летали ударные вертолеты, а танки стреляли по лесу. Это было нереально, я никогда не испытывал ничего подобного", – поделился он впечатлениями.

В отдельном видео, снятом несколько дней спустя, Грант и его группа уничтожили российский БТР.

Евгений Пилипенко

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