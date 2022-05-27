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Иностранные добровольцы подбили российский бронетранспортер: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 12:22
Скриншот
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Появилось видео, как группа англоязычных добровольцев, которые воюют за Украину против оккупационных войск РФ, подбила российский БТР-80. Ролик опубликовал в Twitter доброволец с никнеймом Canadian Ukrainian Volunteer.

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На кадрах бойцы пробираются по посадке к полю, где в стороне движется российский бронетранспортер.

Двое добровольцев целятся в него: один – из немецкого противотанкового гранатомета RGW90 (Matador), другой, вероятно, – из NLAW, но выстреливает только второй.

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На видео с налобной камеры не видно попадания – бойцы прячутся сразу после выстрела, однако на кадрах с дрона видно результат:

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Евгений Пилипенко
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война добровольцы птрк бтр NLAW MATADOR RGW90
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