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Украинские военные из "Стугны" уничтожили российскую САУ с расстояния 5 км – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 02:18
Украинские военные из
Фото: КБ Луч

Украинские военные уничтожили с помощью ПТРК "Стугна-П" российскую самоходную артиллерийскую установку. Соответствующее видео появилось у Facebook 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

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"Новый день – новые достижения. Уничтожена вражеская САУ. Работает расчет ребят-унсовцев", – сообщили в бригаде.

Разработчик ракетного комплекса КБ "Луч" назвал выстрел впечатляющим.

"Стрельба из ПТРК "Скиф" ("Стугна-П") по вражеской самоходной артиллерийской установке на максимальной дальности – около 5 км!" – заявили в КБ.

Читайте также: Forbes поражен украинским "Стугною". Говорят – не менее опасна, чем "Джавелины"

Андрей Водяный
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война стугна-п
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