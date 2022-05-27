Украинские военные из "Стугны" уничтожили российскую САУ с расстояния 5 км – видео
27.05.2022, 02:18
Фото: КБ Луч
Украинские военные уничтожили с помощью ПТРК "Стугна-П" российскую самоходную артиллерийскую установку. Соответствующее видео появилось у Facebook 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
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"Новый день – новые достижения. Уничтожена вражеская САУ. Работает расчет ребят-унсовцев", – сообщили в бригаде.
Разработчик ракетного комплекса КБ "Луч" назвал выстрел впечатляющим.
"Стрельба из ПТРК "Скиф" ("Стугна-П") по вражеской самоходной артиллерийской установке на максимальной дальности – около 5 км!" – заявили в КБ.
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