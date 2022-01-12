Forbes впечатлился украинской "Стугной". Говорят – не менее опасна, чем "Джавелины"

Профильный военный журналист американского Forbes Дэвид Акс написал хвалебную статью об украинском ПТРК "Стугна-П", сравнив его с ПТРК Javelin, который Украине поставляет США.

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По его словам, Javelin часто появляется в заголовках и является символом американской поддержки Украины. Однако их у украинской армии не так много, а "Стугна" не менее опасна и дешевле "Джавелинов", пишет Акс.

Журналист обратил внимание на последнее видео применения "Стугны-П" на Донбассе, которое появилось в соцсетях в конце 2021 года. На нем уничтожается грузовик оккупантов, которые, как утверждается, атаковали украинский блокпост. Акс обращает внимание на заявленную дальность пораженной цели – 5,6 км, что значительно дальше, чем у "Джавелинов".

На более ранних видео с применением "Стугны" можно заметить дугу на траектории полета ракеты, отмечает автор. По словам Акса, это свидетельствует о наличии режима атаки сверху, который позволяет поражать верхнюю часть техники, где броня самая тонкая.

Журналист признает, что делать выводы по одним лишь видео опасно, однако "Стугна" работает, "впечатляет" и может иметь большое значение, если 1200 российских танков вторгнутся в Украину.

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В то же время Акс не упоминает об одном из главных отличий "Джавелина" и "Стугны-П".

Американский ПТРК имеет инфракрасную головку самонаведения, что позволяет его использовать по принципу "выстрелил-забыл", или "выстрелил-спрятался", стрелять из него легче. Украинский – наводится полуавтоматически лазерным лучом, управлять комплексом можно через пульт, который выносится на расстояние до 50 метров.

Смотрите видео, как украинские военные используют Javelin и "Стугна-П" в паре.

В конце 2021 года директор КБ "Луч" Олег Коростелев заявлял в интервью Донбасс.Реалии, что украинской армии поставили несколько сотен ПТРК "Стугна" и ПТРК "Корсар", а также около 7000 ракет к ним.

Осенью 2021-го в Украину поступили очередные партии Javelin из США.

Глава ГУР Кирилл Буданов и нардеп из оборонного комитета Роман Костенко (фракция Голос) сообщали о применении Javelin в бою на Донбассе. В штабе ООС это отрицают.

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Марк Сировой

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