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Вели огонь по танку "врага" в окопе: фото и видео боевых стрельб из Javelin на Донбассе видео

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 10:38
Стрельбы из джавелинов (Фото - штаб ООС)
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В зоне проведения объединенных сил на Донбассе прошли боевые стрельбы из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin по броневым объектам. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Полковник Богдана Союшкин, руководящий занятиями, сообщил, что применение Javelin в рамках учений личного состава ВСУ на Донбассе прошло впервые.

Вели огонь по танку "врага" в окопе: фото и видео боевых стрельб из Javelin на Донбассе

Стрельба из противотанкового комплекса велась по условной цели – танку в окопе, находившемся на расстоянии около 1,5 км. Была определена эффективность ведения огня из Javelin в зимних погодных условиях – при сильном ветре и низкой температуре. По данным штаба, задача была выполнена успешно – цель "противника" была поражена.

Вели огонь по танку "врага" в окопе: фото и видео боевых стрельб из Javelin на Донбассе

Военнослужащие говорят, что главное преимущество "джавелинов" – легкость в управлении, так как ракета после пуска сама наводится на цель, позволяющую достигать практически 100% точности стрельбы.

Вели огонь по танку "врага" в окопе: фото и видео боевых стрельб из Javelin на Донбассе
СПРАВКА. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, принят на вооружение в 1996 году, успешно применялся в Ираке. "Джавелины" предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов.
  • В ноябре 2021-го в интервью Military Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что Украина применяла американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в бою на Донбассе. Подтвердил это и нардеп Слуги народа Игорь Копытин, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности Верховной Рады. В штабе ООС отрицали такую информацию.
  • Командующий ООС Александр Павлюк сказал, что никогда не комментирует действия подразделений ВСУ: "Это наше военное дело".

Читайте также: ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn – фото

Оксана Житнюк
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Донбасс оос Джавелин учения Javelin война птрк
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