ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото
На полигоне "Широкий лан" украинские военные провели инструкторско-методические занятия с использованием ударных беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelіn. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
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Мероприятие прошло в рамках подведения итогов деятельности ВСУ за 2021 год. На нем присутствовал министр обороны Алексей Резников.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что на учениях отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn в боевых условиях с учетом опыта военных действий на Донбассе.
"Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", отметил Залужный.
Он выразил благодарность государствам-партнерам за весомую материально-техническую помощь и непоколебимую поддержку Украины.
- По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и главы подкомитета Рады по вопросам оборонной промышленности Игоря Копытина, Украина уже применяла Javelin в бою на Донбассе.
- 26 октября украинские военные впервые применили на Донбассе Bayraktar — уничтожили гаубицу боевиков, из которой они вели обстрел украинских позиций.
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