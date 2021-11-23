UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 21:45
ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото - Фото
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На полигоне "Широкий лан" украинские военные провели инструкторско-методические занятия с использованием ударных беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelіn. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото

Мероприятие прошло в рамках подведения итогов деятельности ВСУ за 2021 год. На нем присутствовал министр обороны Алексей Резников.

ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что на учениях отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn в боевых условиях с учетом опыта военных действий на Донбассе.

ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото

ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото

"Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", отметил Залужный.

ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото

Он выразил благодарность государствам-партнерам за весомую материально-техническую помощь и непоколебимую поддержку Украины.

ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото

ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото
  • По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и главы подкомитета Рады по вопросам оборонной промышленности Игоря Копытина, Украина уже применяла Javelin в бою на Донбассе.
  • 26 октября украинские военные впервые применили на Донбассе Bayraktar — уничтожили гаубицу боевиков, из которой они вели обстрел украинских позиций. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Bayraktar ВСУ учения Валерий Залужный Javelіn
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 