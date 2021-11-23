ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn: фото

На полигоне "Широкий лан" украинские военные провели инструкторско-методические занятия с использованием ударных беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelіn. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Мероприятие прошло в рамках подведения итогов деятельности ВСУ за 2021 год. На нем присутствовал министр обороны Алексей Резников.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что на учениях отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn в боевых условиях с учетом опыта военных действий на Донбассе.

"Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", отметил Залужный.

Он выразил благодарность государствам-партнерам за весомую материально-техническую помощь и непоколебимую поддержку Украины.

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и главы подкомитета Рады по вопросам оборонной промышленности Игоря Копытина, Украина уже применяла Javelin в бою на Донбассе.

26 октября украинские военные впервые применили на Донбассе Bayraktar — уничтожили гаубицу боевиков, из которой они вели обстрел украинских позиций.

Вадим Ребрина

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